¸½¾ì¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯²þÁ±¤·¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¤
¡¡Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤¬ËýÀÅª¤ËÊú¤¨¤ëÌäÂê¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤à¤·¤íÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹½Â¤¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¤ËÂ°¿ÍÅª¤Ê²ò·è¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Öº¬ÀÏÀ¡×¤ä¡Öµ¤¹ç¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ïµ¡Ç½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÆ¸½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±¤¸ÌäÂê¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾Úµò¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌÅª¤ÊÂÐ½è¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë
¡¡²þÁ±¤·¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾®¼êÀè¤ÎÂÐ½è¤ËÁö¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤À¤±¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦º¬ËÜ¸¶°ø¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÈèÊÀ´¶¤À¤±¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤ÎÉÔÈ÷¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ê¡¢±¿ÍÑ¤¬Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÅÁÈ¤ß¤ò°ìÅÙÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¡×¤ËÍê¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥¹¡×¤òÀß·×¤·¤Ê¤¤
¡¡²þÁ±¤·¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Û¤É¡¢¡Ö¢þ¢þ¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¢¤¢¤¤¯¤ó¤Ê¤é¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤äµ¤¹ç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤Êü´þ¤Ë¶á¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Ã´¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤òÉ¸½à²½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢²þÁ±¤Î´ú¤ò¿¶¤ë
¡¡´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹½Â¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢´¶¾ð¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢º¬ËÜ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²þÁ±¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ËÅÜ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4400¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×170ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£