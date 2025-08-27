「獲得に最適な選手だ」プレミア４クラブ関心報道の久保建英、イングランド名門の補強候補にも浮上！ただ、指揮官はかつて冷遇した…
レアル・ソシエダの久保建英は、欧州の移籍市場で屈指の人気銘柄となっている。
実際に獲得の動きがなくても、「補強候補」として名前が挙がることも少なくない。
英メディア『Birmingham World』は８月26日、「アストン・ビラは移籍期間の後半にウインガーの獲得を優先すべきだ」と主張し、開幕２試合で、無得点に終わったプレミアリーグの名門アストン・ビラに久保の獲得を促した。
「移籍市場終了までにビラが強化すべき最重要ポジションの一つは右サイドだろう。獲得に最適な選手は、レアル・ソシエダと日本代表のスター選手、久保建英かもしれない。24歳の久保は移籍の噂が絶えない選手であり、ビラにとって今夏の移籍市場での獲得は賢明な選択と言えるだろう」
同メディアは「久保には6000万ユーロ（5200万ポンド）の契約解除金があり、最近の移籍市場での議論から、ソシエダは売却を承認したとしてもこの金額を堅持するだろうと示唆されている。過去にはリバプールへの移籍が噂されていたが、最近ではトッテナム、エバートン、ウェストハム、ボーンマスへの移籍が報じられている。エバートンは3500万ポンド前後で入札したと報じられているため、ビラが交渉に臨む場合、この金額が最初の提示額となる可能性がある」と報道。こう続けている。
「ビラは、質の高い新ワイドプレーヤーがチームにもたらすであろうインパクトのためには、多額の出費が必要になることを理解しているはずだ。スピードとドリブルの才能で知られる久保は、ビラの前線に新たな風を吹き込むだろう。彼はエネルギーと創造性に溢れ、ウナイ・エメリ監督が求めるチームのために間違いなくハードワークするだろう。昨シーズンは公式戦７ゴールを記録してチームに貢献しているが、まだ若い選手であるため、ベストプレーはまだこれからだろう」
ただ、ビラを率いるそのエメリ監督は、ビジャレアル時代に若き日の久保を冷遇した過去があるのも忘れてはならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
