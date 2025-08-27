◆ 「スクイズというのも監督の勇気」好投手・大関友久を崩す！

楽天は26日、ソフトバンクと対戦し10−3と大勝した。打線は1−1の同点で迎えた5回裏、相手失策と安打で無死一・二塁と好機を作る。この場面で堀内謙伍がスリーバント、続く中島大輔が初球スクイズを決め、勝ち越しに成功した。

26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、好投手・大関友久を崩した楽天の奇襲に注目。解説の笘篠賢治氏は、まず堀内の打席に対し「長いシーズンの中で、監督の采配で勝つというのはそんなに多いわけではない。でも今日の展開の中で、あそこで定石通りのバントだったがなかなか上手くできない。そこで振らせて、そしてやっぱりスリーバントに切り替えた。これも勇気がいったのではないかと思う。そこをきっちり選手たちが決めた」と分析。

さらに中島の初球スクイズについては「スクイズというのも監督の勇気。ここは三木監督が勝利を呼び寄せた。監督の采配で今日は勝ったと思う」と三木監督の手腕を称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』