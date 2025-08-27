資産7700万円・53歳男性「2022年から2年半で7倍に」爆上げした米国半導体株
株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：千葉県
雇用形態：正社員
年収：400万円
現預金：1100万円、リスク資産：6100万円
▼リスク資産内訳
・株式：1100万円
・不動産投資：5000万円
これまで保有してきた中で最も値上がりした銘柄は、エヌビディア＜NVDA＞とのこと。
最初の購入は「2022年4月」。「ビットコインのマイニング（取引記録を更新するための膨大な計算作業）でエヌビディア製グラフィックボードが品薄になっている、というニュースをきっかけに」お試しで当時の10分割前の価格で「1株、273ドルで購入」したとのこと。
大きな節目を迎えたのが、最初の購入から「約2年半」経った「2024年12月」。保有株数は1株27.3ドルのものを「10株」で、円換算で「元本3万3000円が23万6000円」に達し、「7バガー」を記録したと言います。
エヌビディア株については「全て保有のまま」。「急いで利確するつもりはない。今後の同セクターの推移を見守る予定」だと言います。
そのため、継続保有の判断についてはおおむね満足しているそう。「これだけの値上がりには満足。初めにもう少し株数を増やしておいてもよかったが、後になったら誰でもそう思うので、不満はない」と納得している様子です。
今回の投資体験を通じて改めて「長期投資のメリットを感じられた」と語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
「エヌビディア株で7バガー達成、保有数は分割後10株」投資歴は「23年」、不動産や株式を中心に運用しているという50代の投稿者男性。
「7バガー後も継続保有。急いで利確するつもりはない」途中、株価の変動などで気持ちが揺れたことがあったか、という質問には「少額の投資だったので一喜一憂はせず、気づいたら世間で話題に上り、株価も上がっていた」と投稿者。
今回の投資体験を通じて改めて「長期投資のメリットを感じられた」と語っておられました。
