戦時中、学校が小説を禁止する中、学生たちに高く支持され、今では忘れ去られた作品とは？

戦時中、日本の学生は、校則で小説を禁止されていた。そんななか、学生たちがこぞって読んだことで支持され、出版社の経営が好転するまでになった作品があった！ 当時の資料を元に、読書調査を手がかりにして明らかにする（和田敦彦『戦下の読書』から一部編集して引用する）。

読書を「使い分ける」

「中学生の読書調査」で、中村は、「漫画、探偵小説類及大衆文学もの」が多く読まれていることを批判している。勤労青年たちにとってのまさに「娯楽」としてあげられていた図書や雑誌が、この中学生たちにとってもまた重要な位置を占めていたことが分かる。

こうした中学生の読書からうかがえるのは、学校で学ぶ、あるいは学校で公認された小説を読むことと、自身の娯楽で読む読書とが、中学生のうちで使い分けられているということである。

勤労青年の読者との大きな違いがそこにある。中学生の場合は学校という場で公認された読書があり、その読書から距離をおいた批判や娯楽としての読書がある。

しかし、勤労青年の場合はこの公認された読書自体が定かではないため、その標準をめぐって娯楽と教養とが対立することになる。

中学校や高等女学校で「小説禁止」が意味しているのは、学校という場で読む小説とそれ以外の楽しみで読む読書との区分、使い分けを身につけよということなのである。

それはまた学校という場が、特殊な力が働いている、統制された読書の場ということでもある。こうした学校の読書の場をうまく描き出し、中学生たちからの高い支持を得た小説に、石坂洋次郎『若い人』がある。

実際に弘前や秋田県の高等女学校で教鞭をとったことのある石坂は、若い男性教員と美貌の女生徒、そして女子大出の同僚女教師との関係を軸に、ミッション系の高等女学校の日々を描いたこの『若い人』で一躍人気作家になっていくこととなる。1937（昭和12）年に刊行された同書は不振であった改造社の経営を大きく好転させるほどの売上を見せたという。

「神と天皇、どっちが偉いの？」

「神と天皇とはどちらが御豪い方なのですか。はつきり教へて下さい」。

女学生のこの質問にどう答えるかを教員があれこれ議論しあう場面が最初の章から展開する。教師、生徒間の恋愛や女学生たちの辛辣、奔放なやりとりも含め、戦時下の小説とは思えない小説でもある。

とはいえ、当時は「不敬罪や軍人誣告罪」で告訴され、後の普及版では表現を書き改めたと後に石坂洋次郎は書き記している。そしてこの小説の前半の山場となるのが、文部省から授業の視察に派遣された視学官たちが見守る参観授業であり、「乃木大将の殉死」をとりあげ、その読み方をめぐって話し合う、まさに読書会のような場である。

「乃木大将の殉死」は、明治天皇の後をおって乃木希典が殉死した際、徳富蘇峰が『国民新聞』に書いたもので、当時中学校の教科書にも採録されていた。

殉死の是非、自殺の肯定、否定をめぐる読み方を話し合う女学生たちと教員の間崎とのやりとりは、先の天皇とキリストの階級上下論争と同じく、答えを与えるというよりも新たな問いや疑問につながっていく。そして視学官が去った教室では、大げさに胸をなでおろすジェスチャーを繰り出す生徒で教室は笑いに沸く。

東京府補導協会が前述の調査を行った1939（昭和14）年に、普及版として刊行される『若い人』では、先の「神と天皇」は、「神と仏陀」へと書きかえられる。

とはいえ、この小説が危険な思想性をはらんでいるとすれば、それは天皇の神性や殉死の是非についての記述よりも、読書会のような集団的な読書の場で、これらの価値がそれぞれの読み手による考えや疑問にさらされ、問い直され、さらにはそうした読書の場そのものを笑っている点にあるだろう。

中学生たちは与えられた本を教室の中で読書し、その読み方を教員のもとで話し合う日常の一方、ここに描かれたような「見せるための」読書とは別に、そうした読書を笑い、批判さえもする楽しみとしての読書をもっていた。

一方、勤労青年の読書の場合、こうした読書のスタンダードがはっきりしないため、その指導をめぐって娯楽のための読書と、教養のための読書との間の揺れが生まれることとなる。（後略）

