イスラエルの攻撃を受けたナセル病院＝２５日、南部ハンユニス/Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Getty Images

（ＣＮＮ）イスラエル国防軍（ＩＤＦ）は２６日、少なくとも２０人が死亡したパレスチナ自治区ガザ地区南部の病院への「連続」攻撃について、イスラム組織ハマスが設置したカメラを標的にしていたとの初期調査結果を発表した。

また、この攻撃による死者のうち６人はテロリストだったとした。ＩＤＦによると、ここには２０２３年１０月７月のイスラエルへの奇襲に加わった人物１人も含まれているという。

ＩＤＦは初期調査結果についての声明で、南部ハンユニスで作戦を展開していた部隊がナセル病院にハマスが設置したカメラを特定したと説明。カメラはイスラエル軍の活動を監視するためのものだったことから、破壊するために攻撃したとしている。

イスラエル軍による同病院への連続攻撃では医療従事者やジャーナリスト、救急隊員らが死亡した。これについてイスラエルのネタニヤフ首相はＳＮＳに投稿した声明で「悲劇的な事故」と述べた。

ＩＤＦの声明は「民間人に被害を与えたことを参謀総長は遺憾に思っている」とも記されてている。

米国に本部を置く非営利組織「ジャーナリスト保護委員会（ＣＰＪ）」によると、戦闘が始まってからガザでは１９０人を超えるジャーナリストが死亡している。ＣＰＪが１９９２年に記録を取り始めて以来、昨年死亡したジャーナリストは最多となり、このうち７割超がガザで犠牲になった。

今回の病院への攻撃でイスラエルは世界から非難を浴びている。攻撃現場にジャーナリストや医療従事者が駆けつけたところに２回目の攻撃があり、一連の攻撃でジャーナリスト５人を含む少なくとも２０人が死亡した。