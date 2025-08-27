「広島４−１巨人」（２６日、マツダスタジアム）

広島の床田が１失点完投で９勝目。打線は一回にモンテロの二塁打などで２点を先制。七回に中村奨の適時打、八回に菊池の二塁打で加点した。新井監督は中村奨と菊池のタイムリーついて「この２点がすごく大きかった」と称賛していた。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−中村奨が２安打。初回は先制に絡み、七回は追加点の適時打。八回は守備から途中出場の菊池が適時二塁打。

「七回２死からの奨成の適時打、あと八回２死からのキクの適時打。この２点が、すごく大きかった」

−床田はキャベッジに一発を浴びたが、九回も続投。

「もう最後まで、という（つもりでした）。キャベッジには打たれたけど、球数がいっても球（の力）自体は落ちていなかったので、迷わず最後まで」

−出場４戦連続無安打の坂倉については。

「今日は内容的にも、本人も満足していないと思うけど、そこら辺も練習して修正して臨んでもらいたいと思う」

−球団ＯＢでコーチも務めた山田和利さんが１６日に亡くなっていたことが明らかになった。息子で俳優の山田裕貴が公式インスタグラムで公表。

「突然のことで驚いています。ご冥福をお祈りします」