米クアルコム（Qualcomm）は、IoT向け最新チップセット（SoC）「Qualcomm Dragonwing Q-6690」を発表した。RFIDリーダーを搭載する。

「Qualcomm Dragonwing Q-6690」は、エンタープライズモバイルプロセッサーとして世界で初めてUHF（RAIN）RFIDリーダーを統合した製品。採用メーカーでは、外部のRFIDリーダーモジュールを利用せずとも、より小型で効率的なデバイスを設計できるようになる。

在庫管理用のハンドヘルドデバイス、決済端末、スタッフが身につけるボディカメラなどでの採用が想定され、ソリューションも提供される。

カメラセンサーは最大3眼（2100万画素）までサポート。USBやSDインターフェイス、常時オンオーディオと低電力センサーを搭載。最大2.9GHzのオクタコアで、4nmプロセスのKryo CPUと最大2.64GHz駆動のAdreno GPUが用意される。

5G、Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0、超広帯域無線（UWB）をサポート。RFID機能が統合されていることから、5Gなどほかの通信と干渉することなく同時に動作する。

また、AIと高度な接続性の統合も特徴のひとつ。Qualcomm AI EngineとQualcomm Hexagon NPUを搭載する。