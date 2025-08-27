リサ・クック連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事/Drew Angerer/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領がリサ・クック連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事を解任したと発表した件で、クック氏の弁護士は２６日、トランプ氏に解任する権限はないとして提訴すると発表した。

クック氏の弁護士のアビ・ローウェル氏はＣＮＮに寄せた声明で「トランプ氏の解任の試みは事実あるいは法的根拠を欠いている」と指摘した。

クック氏はこのところ、住宅ローンで不正を行った疑いがあるとしてトランプ氏と閣僚から厳しく批判されている。だが、クック氏は不正行為の容疑で訴追はされていない。

ローウェル氏は、同じく住宅ローンで不正をした疑いがあるとして連邦捜査局（ＦＢＩ）の捜査対象になっているニューヨーク州のジェームズ司法長官の弁護士も務めている。

ローウェル氏はこれまで、トランプ氏の娘イバンカ・トランプ氏と夫のジャレド・クシュナー氏のホワイトハウスの業務で民間のメッセージサービスを使用したことをめぐる訴訟など、著名人の弁護士を務めてきた。バイデン前大統領の息子ハンター・バイデン氏の納税不正の訴訟も手がけた。

クック氏は先週出した声明で、「いじめで辞任する」ことはなく「もっともな疑問に答え、事実を示すために正確な情報を収集する」方針を明らかにした。トランプ氏が解任を発表した後もクック氏は「法的根拠がない」のに解任しようとしていると指摘して、ＦＲＢの理事に留まる意向を繰り返した。

１１１年にわたるＦＲＢの歴史の中で、大統領に解任された理事はいない。

トランプ氏によるクック氏解任の試みの合法性は不明だ。法律では、大統領はＦＲＢ理事を「正当な理由」がある場合に限り解任できると規定しているが、その要件は明確に定義されていない。