日本人が人身売買で高く売れる理由…犯罪組織「チャイニーズドラゴン」と慈善団体「ブルードラゴン」の「行動原理」

闇バイトの被害と加害が止まらない。昨今では、「即金」「ホワイト案件」などという募集時の表現から、「稼げます」「リゾートバイト」「テレフォンアポインター」「服装自由」などと変化がみられ、闇バイト募集が判別し難くなっている。

昨年6月に仙台市内で30人が摘発されたロマンス詐欺拠点は、誰でも知っているメジャーな人材派遣会社の求人サイトから応募した人たちが、犯罪に従事させられていた。闇バイトは応募する側が悪いとは一概に言えない現状がある。

ちなみに、この事件で摘発された30人は、いずれも公判で有罪となり、3年〜4年の拘禁刑の判決が下されている。

オンラインゲームなどを介してタイの犯罪グループに誘引され、二名の日本人未成年が現地当局に保護された事件は記憶に新しい。海外の闇バイト募集に応じることは、地獄への片道切符を買うことになりかねない。夏休みの時期、リゾートバイトなどの海外案件には、十分に気を付ける必要がある。

中国人若手俳優がハマった罠

2025年春、中国の若手俳優、王星氏が、映画の撮影という嘘のオファーにより、ミャンマー東部の都市ミャワディにある中国人犯罪組織の詐欺拠点に連れ込まれた。同地では、オンライン詐欺の実行犯にさせるために、タイピングなどの訓練をさせられていたという。

この事件は、広く報道されたため、記憶されている方は多いと思う。

王星氏は、ミャンマー東部の都市ミャワディにある中国人犯罪組織の詐欺拠点（KK園区など周辺施設）に拉致されていた時、犯罪組織の言うことを聞かないと、電気ショックを受けたという。

他にも証言がある。「23年9月に救出された中国人医師は中国メディア「環球時報」に対し、逃亡に失敗すると下半身が黒く腫れあがるまで棒で殴られたことを明かした。鉄パイプで作った檻に入れられ、毎日10時間以上立ち続けることを強制されたという」（デイリー新潮「電気警棒で殴られ、生きたまま臓器を摘出…中国人俳優「誘拐事件」は氷山の一角、“東南アジア詐欺拠点”の地獄絵図」2025年1月20日）。

筆者は、これらの証言に危機感を持った。「これは臓器が目的だ」と。

アメリカでは、かなり以前より、牛乳パックなどに行方不明者の顔写真がプリントされている。こうした人たちが辿ったであろう運命を、犯罪学の雑誌で読んだ記憶が蘇ったからだ。

実際、中華メディアが報じたのは「KK園区に売られた人たちはすでに転売できる“商品価値”がなく、最終的には麻酔をかけられて船に乗せられ、臓器を摘出された後は海に捨てられる」というものであった（同上）。

ルフィ事件以降増えてきた海外詐欺拠点

世間を震撼させたルフィ事件以降、匿名・流動型犯罪グループ（以下、トクリュウ）の拠点が海外にシフトしている例が散見される。海外とは、フィリピン、タイ、ミヤンマ―、カンボジアである。

今年、宮城県と愛知県の少年が、ミヤンマ―の闇バイトに誘われ、保護された事件を記憶される方も多いと思う。

「先月から今月にかけて、ミャンマーのタイ国境付近にある拠点で特殊詐欺に加担させられていたとみられる日本人の高校生2人がタイの当局に相次いで保護されました。捜査関係者によりますと、保護されたのは愛知県の16歳の男子高校生と宮城県の17歳の男子高校生で、このうち愛知県の高校生は去年12月にタイに渡航していましたが、今月に入り本人から『ミャンマーで詐欺をやらされている』と家族に助けを求める連絡がありました。

タイの当局が今月12日に高校生を保護し、日本に帰国しましたが、警察に対し『ネットでやり取りした相手から、海外に関わる仕事があると話を持ちかけられて興味を持った。日本に詐欺の電話をかけていたが、ノルマを達成できないとスタンガンを当てられた』などと説明している」という記事にはショックを受けた（NHK「ミャンマーで日本人の男子高校生2人保護 特殊詐欺に加担か」2025年2月18日）。

人身売買で日本人が高値の理由

さらに、驚くことに、この令和の時代にも関わらず、日本人の人身売買も為されている。水と安全はタダと言われた日本は、今後どうなるのだろうか。

「日本人は新しいマーケットです。日本人のメンバーを1人見つけられれば、大きなお金になります。」

「シアヌークビルにある特殊詐欺拠点とみられる場所の映像。 室内に並んだパソコンに向かって作業する人や、鉄格子で囲われた空間で過ごす姿が確認できる。」

「詐欺グループは詐欺に加担させる者を人身売買の対象にしているという。 男性の斡旋先は、カンボジア北西部の都市ポイペトにある拠点。 5月に日本人29人が拘束された詐欺グループが拠点を置いていた街。 日本人は、真面目に働くなどの理由から重宝され、この男性の紹介料は日本円で570万円ほどだったという。」（FNNプライムオンライン「一度入ったら出られない」特殊詐欺グループのリクルーター直撃 日本人を“人身売買”か…“真面目に働く”と重宝」2025年7月2日）

東南アジアの犯罪情勢に関しては、さらに戦慄すべき報道がある。

ベトナムの慈善団体が警告する臓器売買

「詐欺組織にだまされ、ミャンマーで拘束され、強制的に働かされている中国やベトナムなどの市民が、目標額を達成できない場合、売買目的で臓器を摘出されていることが分かった。ベトナムを拠点とする慈善団体が30日、明らかにした。

国連（UN）の人権高等弁務官事務所（OHCHR）によると、ミャンマーでは少なくとも12万人がこうした組織の施設に拘束され、出身国の市民を標的にしたオンライン投資詐欺への加担を強いられている。

人身売買被害者の救出を行っているベトナムの慈善団体『ブルードラゴン（Blue Dragon）』は、詐欺組織は目標金額を設定しており、被拘束者がこれを達成できない場合には体罰が与えられるが、最近では臓器摘出が行われることもあると指摘する」

「ブルードラゴンの創立者マイケル・ブロソウスキー（Michael Brosowski）氏は、詐欺組織は被害者が『十分働いていなければ、腎臓などの臓器を摘出する』と語った。

8月には38歳のベトナム人男性が、ブルードラゴンによりミャンマーから救出された。この男性は腎臓が摘出されていた。

ブルードラゴンのリサーチ部門トップは『ミャンマーの被害者の多くはこうした形で複合的に搾取されている』と話した。

カンボジアにも同様の施設があり、約10万人が拘束されているとみられる。」（AFP News「だまされネット詐欺加担、目標額未達成なら臓器摘出も ミャンマー」2023年12月1日）。

国境を超える犯罪ネットワーク

「ミャンマーの国境地帯で多くの外国人が監禁され、詐欺を強要されている問題。特殊詐欺の拠点に、日本の準暴力団『チャイニーズドラゴン』の関連グループが関与しているとみられることが新たに分かりました……ミャンマーの国境地帯に集められた多くの外国人。彼らは中国系犯罪集団の特殊詐欺拠点で監禁され、詐欺を強要されていた人身売買の被害者とみられます」

「日本人と中国人の（犯罪組織の）メンバーが協力し、詐欺を強要している可能性があるということです……関係者によりますと、チャイニーズドラゴンはミャンマーやカンボジアなど、東南アジア各地で活動しているということです」（TBSニュースデジタル版「ミャンマー 特殊詐欺の拠点に「チャイニーズドラゴン」関連グループが関与か」2025年2月19日）。

海外マフィアと暴力団

2023年3月下旬、指定暴力団住吉会系組幹部が、香港マフィア「14K」のメンバーとされる複数人の男と杯を交わし、組織間の同盟を約束する会合をしていたというニュースが、時事通信から報道された。

あるいは「（沖縄）県内の指定暴力団、旭琉會一家の幹部組員の男性が、アジア最大の中国系秘密結社「洪門（ほんめん）」の関連団体のリーダーに就任したことが17日までに分かった。関係者によると、県警は刑事部と警備部が情報を収集し、動向を注視している。

複数の関係者によると、組員が新たなリーダーとなったのは、洪門の二次団体に位置付けられ、日本に拠点を置く『華松山（かしょうざん）』と呼ばれる任意団体」と、沖縄タイムスの記事は報じている（沖縄タイムス＋ 2023年7月18日）。

日本のアングラ社会の国際化は避けられないのが現状だ。闇バイトの危険性は、新たなフェーズに入ったことを認識し、「リゾートバイト」「今だけ限定」「稼げます」「高収入」などの文言に騙されないように気を付けて頂きたい。あなたの生命と引き換えに、犯罪組織に「稼がせます」という事態を招かないように。

ピンクサロンの経営者に、国税が強制調査に入った……国家が認めた脱税商品「現物債」の正体