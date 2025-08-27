石井忍、石井良介、岩男健一……名コーチと名コースで上達できるイベント！

2025年10月6日、Waggle Golf Wonderland（ワッグル ゴルフ ワンダーランド）略してWGWの開催が決定 ＆ "イベント参加申し込み”がスタートしました。イベント名に相応しい超充実したコンテンツ！ WGWでゴルフ漬けの1日を過ごしましょう。参加申し込みは最下部から。みなさまのご参加、お待ちしております！

ドライビングレンジ、アプローチ練習場などのさまざまなフィールドで、この日だけのスペシャルなレッスンコーナーを設置。ワッグルのレッスン特集でおなじみの人気プロ・コーチ陣から直接レッスンを受けられる！

石井 忍プロ

石井良介プロ

岩男健一プロ

竹村真琴プロ

千葉の名門コース･平川CCでハーフラウンド。

特別試打ホールの設定もあり、楽しめます。

ハーフラウンドスタート前に

クラブに関するお悩みに、

本誌連載企画『カノマタギア深層の真相』の

解説者・鹿又芳典氏がお応えします！

鹿又芳典

最新クラブや注目シャフトが

打てる！ 試せる！

【スペシャル試打会】も開催。

【参加ブランド】

Cleveland Golf、FOURTEEN、Fujikura、

GRAPHITE DESIGN、NIPPON SHAFT、

SRIXON、TaylorMade Golf

ワッグル ゴルフ ワンダーランド 2025

開催概要

【開催日】

2025年10月6日（月）

※雨天決行



【開催地】

平川カントリークラブ

千葉県千葉市緑区平川町405番地



【参加費】

1万9000円



【申し込み方法】

下記の「WGW 申し込みはコチラ！」から、必要事項を明記のうえ、お申し込みください。



【申し込み締め切り日】

2025年9月26日（金）



［参加費に含まれるもの］

昼食、ワンドリンク代、ハーフラウンド料金（ゴルフ場利用税含む）、練習場使用ボール代（レンジ・アプローチ）、レッスン費（レンジ1人、アプローチ1人）

WGW申し込みはコチラ！

※上記リンクをクリックすると、

お申し込みフォームへ移行します。

※お申し込みの受付確認後、

メールにて決済リンクをお送りしますので、

決済リンクから参加費のお支払いをお願いいたします。

参加費のお支払いを確認後、受付完了となります。

※お申込み後のキャンセルはお受けできません。

ただし、天候不良や主催者都合による中止の場合は

全額返金いたします。



