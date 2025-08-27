好きなフライはどれ？＜回答数 32,287票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第268回】
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなフライはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:好きなフライはどれ？
■今日のおすすめレシピ
アジフライの簡単定番レシピ 中はふっくら衣サクサク by山下 和美さん
【材料】（2人分）
アジ(開き:骨なし) 4尾分
塩コショウ 少々
<衣>
小麦粉 大さじ 3
溶き卵 1/2個分
コーンフレーク(無糖) 1カップ
キャベツ(せん切り) 4~5枚分
トマト(くし切り) 1個分
パセリ(飾り) 適量
レモン(くし切り) 2個
トンカツ 適量
揚げ油 適量
【下準備】
1、アジに塩コショウし、10分程置く。キッチンペーパーなどで水気を拭き取る。コーンフレークは抗菌袋に入れ、めん棒でたたいて粉々にする。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、アジに＜衣＞の小麦粉を薄くつけ、溶き卵、コーンフレークを順番につける。
2、170℃の揚げ油で(1)をサクッと色よく揚げ、油をきる。器にキャベツ、トマトと一緒に盛り合わせ、パセリ、レモン、トンカツソースを添える。
(E・レシピ編集部)
