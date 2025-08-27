巻き返しを期したはずの弘前の地でソフトバンクが大敗だ。今季2度目の2桁失点となる10失点。5連敗した5月1日以来、約4カ月ぶりの4連敗だ。日本ハムに3連敗からの嫌な流れが続くが、小久保監督は「踏ん張りどころだけど、29試合しかない」と悔しさを引きずる様子はなかった。

11勝でチーム勝ち頭の大関が今季ワーストの6失点（自責1）。黒星も3失点以上も約3カ月半ぶりだ。崩れたのは五回。楽天に1点を勝ち越され、なお1死満塁。ボイトに甘く入ったスライダーを左中間席へ運ばれた。指揮官は「味方のミスの後、踏ん張ってくれと思っていたけど、あそこで勝負ありでした」と残念がった。

この回、守備の乱れが相次いだ。遊撃今宮が先頭ゴンザレスのゴロを捕球できず。1死二、三塁で中島のスクイズは高くバウンドし、大関が捕れず、勝ち越された（記録は犠打と大関の失策）。左腕は「攻めすぎてしまったプレー。冷静に打球を判断して（アウト）1個取れるかどうか。自分の弱さが出てしまった部分」と悔やんだ。

日本ハムが引き分け、ゲーム差なしとはいえソフトバンクはかろうじて首位をキープした。小久保監督は「悔いの残らない戦いを続けるだけ」と言い残し、秋田に向かうバスに乗り込んだ。みちのくの地でチームは正念場を迎えている。 （鬼塚淳乃介）