約460年の伝統を誇る国選択無形民俗文化財の「鶴崎踊」を披露する大会が23日夜、大分市東鶴崎の鶴崎公園グラウンドで開かれ、色とりどりの衣装に身を包んだ約800人が優美に舞を披露した。大分を代表する踊りは9月3日、大阪・関西万博で紹介される。

鶴崎踊は戦国時代の1560年頃、豊後を治めていた大友宗麟が一時、政治を顧みなくなったことから、重臣がいさめる場をつくろうと、京都から舞子を呼んで踊らせたのが始まりとされる。

鶴崎公園の改修に伴い、ここ2年間は国道197号で開催していたが、3年ぶりにグラウンドに戻った。地元の自治会や中学高校、企業など37団体が参加。鶴の飾りを頭に載せた女性や武者姿の男性、留学生らが中央のやぐらを幾重にも囲み、横笛や胡弓（こきゅう）などの囃子（はやし）と口説きに合わせ、しっとりとした「猿丸太夫」、軽快な「左衛門」を舞った。

鶴崎踊は保存会を中心に毎月稽古を行い、伝統を受け継いでいる。9月3日に大阪・関西万博の九州7県の合同出展会場へ、同13日には韓国・慶州のイベントにも踊り手や囃子方を派遣する。保存会は「日本という枠を超えて、多くの人に知ってもらう機会になる」と力が入っている。

