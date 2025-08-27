熊本県内で10日から11日にかけて降った記録的大雨では、河川から海に流れ出した流木やプラスチックごみなどが、有明海沿岸を中心に大量に打ち上げられた。県建設業協会の会員事業者が県との災害協定に基づき、撤去作業に取り組んでいる。9月からノリ漁の支柱立ての作業が始まるのを前に「一日でも早く安全な漁業ができる環境に」と汗を流している。

国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録されている荒尾干潟（荒尾市）の海岸にも、長さ10メートル前後の大木や竹、草木、ペットボトルなど大量の漂着物が堆積した。県建設業協会荒尾支部の会員たちが21日から、撤去作業に着手。重機で漂着物をつかみ上げ、集積した後、次々とダンプカーに積み込み、仮置き場に運んだ。大木はチェーンソーで切断して積んだ。プラスチックごみなども手作業で分別収集した。

仲島光晴支部長（49）は「流木が海に戻ると、目視が難しくなり、漁船のスクリューに接触して破損させる危険がある。安心して漁ができるように急いで取り組みたい」と話した。

県と協会は新潟県中越地震（2004年）や福岡沖地震（05年）など自然災害が続いたのを受け、06年、「大規模災害時の支援活動に関する基本協定」を締結。各地域振興局と協会の各支部が、それぞれ協定書を交わした。災害発生時は振興局の要請で、支部の会員が現地の被災状況の情報収集をし、応急処置や必要な作業を行っている。

今回、協会の荒尾、玉名支部に協力要請をした玉名地域振興局の木下道・維持管理調整課長は「漂着物は広域にわたるので、一事業者では処理が難しい。協会として対応してもらえるので非常に助かっている」と協定の意義を語った。

（宮上良二）