「サッカーのまち」の部活動を支えたい−。高校サッカーの古豪、国見高がある長崎県雲仙市国見町で、中学生のクラブチーム「FCクーザ」の生徒を練習場に送迎するサービスが始まった。部活動の地域移行によって今春に発足したチームでは、以前から送迎に対する負担が保護者間で話題になってきた。国による本年度のモデル実証運行事業（総事業費524万円）に選ばれている。

市内のスポーツ施設「遊学の里くにみ」のマイクロバス（29人乗り）を使用する。同施設の指定管理を請け負う株式会社NSPや市などでつくる組織「うんぜん共創プラットフォーム」が運行するという。国見中、国見高でサッカー部の指導経験があるNSPの菊田忠典社長（67）は「国見のサッカーを支えるお手伝いがしたい。遊学の里のPRにもつながる」と語る。

FCクーザには市内の国見、吾妻、瑞穂3校の28人が所属し、国見中のグラウンドで一緒に汗を流す。週3回、放課後に吾妻中、市瑞穂総合支所、国見中の3カ所で乗降できる。利用は無料。事業の実施期間は12月28日までで、来年度以降の継続も視野に入れる。

19日には市瑞穂総合支所で出発式があり、事業主体の一つでもある市内の一般社団法人地域イノベーション推進機構、林田真明代表理事（56）が「中学生が移動手段をしっかり確保でき、好きなサッカーに打ち込める。他の部活動での活用も探りたい」と話した。

（本山友彦）