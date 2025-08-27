佐賀県内の首長らが集まり、災害時にリーダーとしての適切な行動を学ぶ「災害対策専門研修会」が佐賀市であった。首長や防災担当者ら約70人が参加し、低平地の佐賀における災害の特徴や、激甚化する中での災害対応を確認した。

防災に関する知識や技術の普及を図る「人と防災未来センター」（神戸市）の河田恵昭センター長が登壇し、地盤が低い佐賀平野では浸水被害に遭いやすいと説明。「温暖化の影響があり、雨の降り方が過去とは明らかに変わってきた。統計的な考えは妥当ではない」と訴えた。

南海トラフ巨大地震については、県では震度6弱程度の揺れが1分以上続く▽古い木造住宅は液状化現象により、建物が立つ地盤がふぞろいに沈下する「不同沈下」が起こる▽停電、断水は長期化しないが必ず発生する−などとした。近年の災害では災害関連死が増えていることを指摘し「従来の災害対策は有効でない。新しい被害が出てくることを考えてほしい」。

同センターの松村圭悟研究員は「災害対応における首長の役割」をテーマに講演した。災害時には地域だけでなく外部から多くの支援が入るとした上で「災害対応はより多くの関係者が同じ方向を向いて総力戦で挑まないといけない。首長には対応の方向性を示し、関係者を鼓舞してほしい」と語った。

21日に開かれた研修会は、人と防災未来センターと県が主催。災害対応に関する演習や模擬記者会見もあった。

（中川次郎）