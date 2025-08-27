佐賀地方最低賃金審議会（会長・甲斐今日子佐賀大名誉教授）は26日、2025年度の県内の最低賃金を、現行より74円引き上げて時給1030円とするよう佐賀労働局長に答申した。引き上げ額は時給で示すようになった02年度以降最大。時給は佐賀県では初めて千円を超え、同日時点で九州では福岡県の1057円に次ぐ額となる。審議会は「企業の準備期間が必要」として、例年より1カ月ほど遅い11月21日からの適用を求めた。

審議会は、国の中央最低賃金審議会が示した引き上げ額の目安である64円を踏まえて議論した。使用者側は価格転嫁が不十分で人件費の捻出が難しいとして、目安の64円についても「納得がいかない」と主張。一方で労働者側は、佐賀市における食料の消費者物価指数（CPI）が全国平均を上回ったことなどを踏まえ、引き上げを強く求めた。

26日の採決では、使用者側の5人全員が「強い反対の意思を示す」として異例の退席。労働者側と公益側の計9人が賛成した。甲斐会長は「例年以上に（労使）双方の歩み寄りがみられず、難しい議論だった」と振り返った。

答申では、影響を強く受ける中小・零細企業への助成金制度の拡充や、価格転嫁を促す取り組みの強化を要望。佐賀労働局は9月10日まで、異議申し立てを受け付ける。

この日の答申を受け、山口祥義知事は「人材確保が喫緊の課題である中、福岡との格差が縮小され人材確保に向けた戦略の一つになる。事業者の負担軽減にも積極的に取り組む」とコメントを出した。

（松本紗菜子）