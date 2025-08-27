夏休みが終わり、新学期が始まった学校もある。

友達や先生と久しぶりに会うのが楽しみな子もいれば、そうでない子もいる。学校に行くのがつらかったら、今は無理しなくていい。

この時期は子どもの心が不安定になりやすい。昨年の小中高生の自殺者数は、統計がある1980年以降で最多の529人に上った。日別では8月後半から増え、9月1日に多くなる傾向にある。

あまりにも悲しい現実だ。どんな事情があっても、子どもが自らの命を絶つ事態は防がなければならない。

年齢にかかわらず、友人関係、いじめ、家庭環境、成績や進路など、さまざまな悩みを抱えている。近年は交流サイト（SNS）の心ない言葉で傷つくこともある。

相談できる相手はいるだろうか。苦しい胸の内を誰かに打ち明けることが「恥ずかしい」と考えがちなのは大人と同じだ。

心を休める場所がなく、孤独を感じている子どもが発するSOSのサインを、周囲の大人たちが見過ごさないようにしたい。

サインは一人一人違う。部屋にこもる、暴力的になる、頭痛や腹痛を訴える。「自分は駄目」と自己否定したり、「学校に行きたくない」と家族に直接訴えたりすることもあるだろう。

たじろぐ大人がいるかもしれないが、じっくりと耳を傾けることを心がけたい。無理に話をさせず、話ができるようになるまで寄り添うことが肝要だ。

頭ごなしに声を荒らげてはいけない。子どもが言うことを否定せず、肯定する言葉をかけ、解決を急がない。子どもに味方と思ってもらうことから始めたい。

「学校に行きたくない」と言われたら、正面から受け止めてあげよう。

中学時代にいじめをきっかけに不登校になったタレントの中川翔子さんは、子どもたちに向けて「無理に学校に行き、みんなに合わせなくていい。不登校を自分の道を見つけるための時間と捉えてほしい」と呼びかける。

不登校になっても将来が閉ざされるわけではない。学びの場は多様化し、通っている学校以外にも選択肢がある。保護者をはじめ大人たちがそれを理解し、子どもの気持ちを尊重してもらいたい。

公的機関が全国に設置した子どもの電話相談窓口は、休日を含む24時間、いつでも対応している。

誰でも気軽に相談できるように、NPOなどはLINE（ライン）などのSNSで相談を受けている。子どもも大人もためらうことなく利用してほしい。

地域社会にもできることがある。登下校中のあいさつ、子どもに関わるボランティア活動を通じ、変化に気付くことがあるかもしれない。行政や学校と連携し、子どもたちを全力で守りたい。