³°¥«¥ê¥ÃÃæ¤Õ¤ï¤Ã¡£Ç®É÷¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥í¤ÎÌ£¡Ú¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤ò³ð¤¨¤ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡È¾Æ¤¯¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Ç®É÷¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥í¤ÎÌ£¡Ú¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤ò³ð¤¨¤ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
ÃÇÇ®W¥¬¥é¥¹¤ÈÇ®É÷¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇ®¤òÊÄ¤¸¹þ¤á²ÃÇ®¡¢¤Þ¤Û¤¦¤Ó¤ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡ÖÃÇÇ®W¥¬¥é¥¹¡×¤Ç¥È¡¼¥¹¥È¤Î¿åÊ¬¾øÈ¯Î¨¤òÍÞ¤¨¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡£
¡Ö¥ï¥¤¥É&¥ï¥¤¥É¡×¤ªÎÁÍý¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É¥¬¥é¥¹ÌÌ¡×¡£¥È¡¼¥¹¥È3Ëç¡¢Ìó25¥»¥ó¥Á¥Ô¥¶¤â¾Æ¤±¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É&¥Ó¥Ã¥¯¸ËÆâ¡×¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤óÃª(¤À¤Ê)¡×¤Ï¡¢¾Æ¥¢¥ß¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¡¢Ãæ¤ÎÎÁÍý¤ä¥È¡¼¥¹¥È¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¾Æ¤¯¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Ç®É÷¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥í¤ÎÌ£¡Ú¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤ò³ð¤¨¤ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
ÃÇÇ®W¥¬¥é¥¹¤ÈÇ®É÷¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇ®¤òÊÄ¤¸¹þ¤á²ÃÇ®¡¢¤Þ¤Û¤¦¤Ó¤ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡ÖÃÇÇ®W¥¬¥é¥¹¡×¤Ç¥È¡¼¥¹¥È¤Î¿åÊ¬¾øÈ¯Î¨¤òÍÞ¤¨¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡£
¡Ö¥ï¥¤¥É&¥ï¥¤¥É¡×¤ªÎÁÍý¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É¥¬¥é¥¹ÌÌ¡×¡£¥È¡¼¥¹¥È3Ëç¡¢Ìó25¥»¥ó¥Á¥Ô¥¶¤â¾Æ¤±¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É&¥Ó¥Ã¥¯¸ËÆâ¡×¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤óÃª(¤À¤Ê)¡×¤Ï¡¢¾Æ¥¢¥ß¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¡¢Ãæ¤ÎÎÁÍý¤ä¥È¡¼¥¹¥È¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£