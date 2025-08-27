本日8月27日（水）よる10時に第8話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。

青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。第8話では、梅園高校と瑞沢高校の対戦の様子を描く。

全国大会東京都予選1回戦で、梅園はいきなり王者・瑞沢と対戦することになったが、オーダー読みが的中し勝機が出てきた。瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐）と対戦する藍沢めぐる（當真あみ）も「そう簡単に負けるつもりはないよ」と真っ向勝負。

しかし、頼みの綱である1年生エースの八雲力（坂元愛登）が、見えないプレッシャーに押しつぶされてパニック状態に。さらに、白野風希（齋藤潤）は右手の古傷が再発してしまった。

相次ぐピンチに見舞われて絶体絶命の梅園！めぐるたちの夏は、このまま終わってしまうのか…？

真島太一（野村周平）と綿谷新（新田真剣佑）も登場してドラマは最終章に突入！

次期名人と目されている折江懸心役の藤原と、第8話、映画シリーズから10年の時を経て大人になった真島太一役として登場する野村のコメントを当記事で紹介。

また、第8話のあらすじを「ストーリー」ページにて公開中。

「ストーリー」ページ：https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/story/

TVerでは、第1話〜第3話と最新話を見逃し配信中。

TVer：https://tver.jp/series/srbwuwkwd87

■出演者 コメント

折江 懸心（おりえ けんしん）役 … 藤原大祐

折江懸心を演じております、藤原大祐です。8話は衝撃回です。ライバルである風希と懸心の前に、とある2人が現れます…。ちはやふるパワー満載の展開に、僕も本を読んでいて胸が高まりました。大会が始まり、成長していく各校の姿をぜひご覧ください！

真島 太一（ましま たいち）役 … 野村周平

8話は、梅園高校にとっては絶体絶命のピンチが相次ぎますが、僕演じる太一がそのピンチに今後どう関わってくるかがポイントだと思うので、最後まで是非ご覧ください！

※真島 太一：瑞沢高校 競技かるた部卒業生。研修医として忙しく働いている。

■「ちはやふる−めぐり−」概要

＜スタッフ＞

原作：末次由紀『ちはやふる』（講談社「BE・LOVE」所載）

ショーランナー：小泉徳宏

監督：藤田直哉・本田大介・松本千晶・吉田和弘

脚本：小坂志宝・本田大介・松本千晶・金子鈴幸

脚本協力：モノガタリラボ

音楽：横山克

主題歌：Perfume『巡ループ』 （UNIVERSAL MUSIC LLC）

プロデューサー：榊原真由子・巣立恭平・中村薫・平田光一

企画・プロデューサー：北島直明

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：ROBOT・ウインズモーメント

製作著作：日本テレビ

