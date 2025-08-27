本日8月27日（水）よる8時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、橋本環奈、ハライチらをゲストに迎え「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」「絶対食べたくなるエピソード飯大賞」をお届け！

とにかく明るい安村がMCを務める「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」では、家電の音、アプリの通知音など、日常でよく耳にする音をクイズで出題。前回このクイズに渡辺翔太（Snow Man）や藤田ニコルらが挑戦したところ、聞いたことがあるのに何の音か思い出せず「あー！」「なんだっけ!?」と叫ぶ出演者が続出するなど、大いに盛り上がった。

今回は千鳥・橋本・藤本敏史（FUJIWARA）チーム、ハライチ・みなみかわ・横澤夏子チーム、かまいたち・友近・渋谷凪咲チームの3チームが対決！番組恒例の罰ゲーム「1年○○禁止」は、橋本が大好きな食べ物になってしまう。

問題はアニメの中で使われている音楽の一部、スポーツにまつわる音などさまざま。さらに、「もうええわ」「いい加減にしろ」などのツッコミの声から芸人を当てる問題も。途中、ある芸人についての印象を安村から聞かれた橋本が困惑する場面も。なんとかエピソードを言おうとした橋本だったが、その結末に全員爆笑。さらに、なんとしても罰ゲームを逃れたい橋本から「納得できないです」というクレームも！果たして結果は!?

「絶対食べたくなるエピソード飯大賞」では、芸人たちが思い出の料理とその味にまつわるエピソードを紹介。安村は小学生の頃、親が離婚をしたときのエピソードを明かす。安村の親族もVTRで登場し、当時の安村についてクイズを出題する。藤本が語るのは自身の離婚エピソード。後輩の安村、向井慧（パンサー）、関町知弘（ライス）が藤本を元気づけようと食事に誘ってくれたものの、当時は空前のタピオカブームにより気まずい思いをすることに。そして向かったお店では、スタジオにいるある芸人も来店していたことが判明する。友近が語るのは母親が焼いてくれていたパンの思い出。そのパンのせいで、あるとき彼氏にドン引きされてしまったそう。そして、橋本も家族が必ずやっているというあるスイーツの特別な食べ方を明かす。

ハライチは、岩井勇気が作る“炒飯史上一番うまい炒飯”を自信満々に紹介。かつて番組で作った際、その面倒なこだわりでスタジオがとんでもない空気になったものの、あまりのおいしさにMCの今田耕司が「今まで食べた中で一番うまい」と言ったというエピソードに全員興味津々。その炒飯を食べることができるのは、岩井が出すクイズに正解した人だけ。炒飯を食べた出演者は「止まらなくなりそう！」とビックリ。さらにクイズの回答にもスタジオ中が仰天となる。

＜番組概要＞

8月27日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】千鳥、かまいたち

【審査員ゲスト】

橋本環奈

【プレゼンター】

渋谷凪咲、みなみかわ、横澤夏子、とにかく明るい安村、藤本敏史（FUJIWARA）、ハライチ、友近

【進行アシスタント】

河出奈都美(日本テレビアナウンサー)

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：藤崎一成、柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

X @chidokama

Instagram @chidokama

TikTok @chidokama