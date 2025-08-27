ドジャースが韓国の世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶに感謝した。

Ｖは２５日（日本時間２６日）、ド軍本拠地・レッズ戦で始球式を行った。球団は２６日（同２７日）に球団公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「ドジャーブルーは君のＤＮＡに刻まれている、Ｖ。ドジャースタジアムに来てくれてありがとう」とＢＴＳの大ヒット曲「ＤＮＡ」を文章にまじえて感謝をつづり、世界的スターが球場入りする姿や、大谷翔平投手らスター選手らと球場で過ごした一日のハイライト動画をアップした。中にはＩＬ入りしてオクラホマに滞在中の韓国の金慧成（キム・ヘソン）とビデオ通話でやりとりする場面もある。

ネット上では「テテであふれてる」「素敵な映像」「昨日の出来事が本当にすごい事だったのだと実感する」「また胸がいっぱいになる」「やっぱり絵になるよね〜」「とても自然体で素敵なテテちゃん」「日本の選手とも交流あって、ほんとにいい始球式だったね〜」「すごい！すごい！なんてステキな動画。Ｖの姿をいっぱい見せてくれてありがとう！」「テテを呼んでくれたドジャースに感謝！」などとまだ興奮冷めやらぬファンの声がいっぱいだった。