TBS田村真子アナ、エゴサはたまに…悪口言う人の「属性（プロフィール）見に行く」
TBSの田村真子アナ（29歳）が、8月26日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。“エゴサ（エゴサーチ）”について語った。
番組は今回、森香澄、村重杏奈、あのの3人が、SNSで目にした自分へのストレス書き込みを共有する新企画「SNSストレス賢者会談」を実施。実際に目にした“ストレス書き込み”について語っていき、その様子をスタジオのダイアン・津田篤宏、Kis-My-Ft2・千賀健永、“みちょぱ”こと池田美優、田村アナが見守った。
スタジオトークの中で、津田から「エゴサせえへんの？」と聞かれた田村アナは「たまにします」と回答。
それは「ちょっと（放送で）読み間違えたりとか、ミスしたときに、それがバレてないか（笑）」を調べるためにエゴサするそうで、「そうすると、嫌なことも目に入ったりするじゃないですか。私もその人の属性（プロフィール）を見にいっちゃいます」と語る。
そして「みんなに悪口言ってる人だったらいい」と語った。
