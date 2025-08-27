セーリング混合４７０級で２０２３年世界選手権銅メダルの磯崎哲也（３３）、関友里恵（３１）組＝ＪＰＮ２２ Ｒａｃｉｎｇ＝がペアを再結成し、２８年ロサンゼルス五輪を目指す意向を固めた。２人は２６日までにスポーツ報知の取材に応じ、スキッパーの磯崎は「もともと組んでいたので、関の技術は把握できている。あらゆる面を考えて、再びペアを組んでロス五輪に挑戦していくことにした」と明かした。

磯崎と関は昨夏のパリ五輪を目指し、２２年９月に初めてペアを結成した。当時、一度は現役を引退していた関は４年半ぶりの選手復帰。長期のブランクがあった中で経験豊富な磯崎とのコンビで、五輪銀メダルに輝いた岡田奎樹、吉岡美帆組と最後まで代表争いを繰り広げたが、選考レース２番手で及ばなかった。

その後、クルーの関は２度目の引退。磯崎は別の選手と組んで活動を始めたが、相方のけがもあってペア継続が困難となっていた。一般企業への就職活動中だった関はその状況を知り「競技への思いがまだあることに気付いた。もう一回、晴れ舞台に上りたい気持ちが湧いてきた」。悩んだ末に磯崎と小泉颯作コーチ（３１）に思いを打ち明け、現役復帰を決めた。

練習を開始したのは７月から。今回も１年以上のブランクがあったが、磯崎は「まずはパリの状況に持っていかなきゃいけないなというところは最初に乗って感じた。でも（前回のように）４年とか、ものすごい長いブランクがあるわけじゃない。あと３年間しっかり練習とトレーニングを積んでいけば、いけると思っている」。関も「基礎がある程度ある中で、積み上げていくことができる。そこは前回のスタートと比べると全然違う」と不安は感じていない。

前回はヤマハのセーリングチームに所属していたが、今回は複数のスポンサー企業の支援を受けるプロチーム「ＪＰＮ２２ Ｒａｃｉｎｇ」をたちあげた。関は磯崎、小泉コーチと同年代３人での活動に「大変なこともあるけど、このメンバーでできることがとにかく楽しくて、幸せ。みんなでやり遂げたい」と充実の表情。磯崎は「僕たちは１年１年が勝負。活動基盤は不安定な状態ですけど、しっかりとプロ意識を持って毎年結果を残して、五輪でメダルを取りたい」と力を込めた。

関、磯崎組は９月２日開幕の全日本４７０級選手権（神奈川・藤沢市、江ノ島ヨットハーバー）で本格始動する。磯崎は３年後を見据え、強風での安定感などを課題に挙げ「ロスでメダルを取る以上、日本では絶対負けられないと思っている。１レースも落とさないような圧倒的なセーリングができなければ、メダルは厳しい」と覚悟を示した。（林 直史）

◆磯崎 哲也（いそざき・てつや）１９９２年４月４日、茨城・つくば市生まれ。３３歳。兄の影響で９歳で競技を始める。福岡第一高、日本経大卒。男子４７０級で１８年に世界選手権２位、アジア大会優勝。１９年夏に第一線を退いたが、２２年９月に復帰。１７８センチ、６３キロ。

◆関 友里恵（せき・ゆりえ）１９９４年４月１５日、香川・高松市生まれ。３１歳。高松商１年時に友人に誘われ、部活で競技を始める。関学大卒。１６年からヤマハ発動機に所属し、１８年に一度引退し、２２年９月に磯崎とのペアで現役復帰。女子４７０級で１７年全日本選手権Ｖ。１６５センチ、７３キロ。