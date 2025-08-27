歌舞伎俳優の中村獅童が、のん主演のＡＢＥＭＡ連続ドラマ「ＭＩＳＳ ＫＩＮＧ／ミス・キング」（９月２９日配信開始、月曜・後８時）に出演することが２６日、分かった。

将棋の経験には「子どもの頃に父親と少し指した程度で、ルールや将棋の世界にはそこまで詳しくありません」としながらも、脚本を読んで「将棋が知らない人が見ても楽しいはずだし、将棋がやりたくなるはず」と興味津々。一方で「ロケ場所も豪華で時間を掛けて撮影している」と将棋ファンにも楽しめる作品になっているという。

中村は、のん演じる飛鳥が復讐心を持ち、天才棋士でもある父親を演じる。のんとの対局シーンは「同じ姿勢で向かい合って１０時間くらいぶっ続けで撮って、１シーン１５０カットくらい撮影したような場面もある」。監督が特にこだわり抜いた場面で「自分自身もどんな完成形になっているのか本編を観るのが楽しみ」と笑みを浮かべた。

この日、藤木直人演じるヒモ男・藤堂を支える恋人役に倉科カナが出演することも発表された。のんとは初共演で「私が一方的に『かわいい〜！』と魅了されていた」と告白。撮影前後の雑談でも「キラキラと楽しそうに聞いてくれて。好きな食べ物の話で盛り上がったりして」と振り返っていた。