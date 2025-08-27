米国債利回り（NY時間16:35）（日本時間05:35）

米2年債 3.683（-0.040）

米10年債 4.263（-0.012）

米30年債 4.920（+0.031）

期待インフレ率 2.436（+0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債や２年債の利回りは低下したものの、３０年債は上昇。フランスや英国の長期ゾーン利回りの上昇に追随した。インフレ懸念や財政赤字拡大への不安に押された流れが続いている。



一方、本日の２年債入札が堅調だったことを受け、短期ゾーンの利回りは低下。利回り格差の拡大が続いている。



２－１０年債の利回り格差は＋５７（前営業日：＋５５）。



＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.641％（WI：3.656％）

応札倍率 2.69倍（前回：2.62倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

