ドル円、再び１４７円台前半に下落 次の材料待ちの雰囲気に変化なし＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル売りの動きがやや優勢となる中、ドル円は再び１４７円台前半に値を落とした。ただ、全体的には方向感のない値動きとなっており、次の材料待ちの雰囲気ではある。



トランプ大統領が、住宅ローンを巡る不正疑惑で、クックＦＲＢ理事の即時解任を表明。基本的には「正当な理由がない」場合にＦＲＢ理事は解任されない。ただ、トランプ大統領は、虚偽申告をしたと信じるに足る「十分な理由」があるとして、合衆国憲法に基づき、ＦＲＢ理事を解任する権限があると主張している。クック理事は弁護士を通じて「辞任するつもりはない」とし、提訴する意向を示している。違法性が立証されるかどうかが焦点となりそうだ。



トランプ政権によるＦＲＢへの介入が続いているが、その状況は中央銀行の独立性への懸念とドルへの信頼低下を生み、いまの為替市場はドル売りで反応。ただ、この問題について市場は行方を見守る姿勢のようだ。



ユーロドルは１．１６ドル台半ばに買い戻し。一方、ユーロ円は１７１．６５円付近に値を落としていたものの、基本的には１７２円付近での推移を続けている。両通貨ペアとも２１日線付近での攻防となっており、特にユーロ円は８月に入って、方向感なく１７２円を挟んでのレンジ相場を続けている状況。



フランスの政局不安に再びスポットがあたっているが、ストラテジストからは、フランスとドイツの国債利回りのスプレッドがさらに拡大すれば、ユーロは下落する可能性があるとの指摘が出ている。バイル仏首相が財政赤字削減計画を巡り来月に議会で信任投票を求めると発表している。



仏１０年債とドイツ１０年債のスプレッドは現在の約０．７８％ポイントから０．９０％ポイントに拡大する可能性があり、仮にフランスで総選挙が行われればその可能性は高まる。その場合、他の条件が同じであれば、ユーロドルは１．１４ドル近辺まで下落する可能性があるという。



ポンドドルは一時１．３４３５ドル付近まで下落したものの、ＮＹ時間にかけて１．３４ドル台後半に戻している。２１日線と１００日線の水準をしっかりと維持しており、底堅さは温存。一方、ポンド円も一時１９８．３０円付近まで下落し、２１日線を下回る場面が見られたものの、一時１９９円台に戻す展開。こちらも２１日線にサポートされ、２００円台を再び試すムードは残っているようだ。



エコノミストは、英中銀が最近の金融政策委員会（ＭＰＣ）で利下げを決定したことを正当化するのは一段と難しくなっていると指摘している。英中銀は今月、英経済に対する様々な圧力の中、異例の２回目の投票で４．００％への引き下げを決定した。しかし、同エコノミストによると、インフレは依然として深刻な懸念材料だと指摘。



英金融政策委員会（ＭＰＣ）後に発表されたデータによると、７月のインフレは３．７％に加速し、サービスインフレも急伸。英企業センチメントが改善していることから、英中銀は追加利下げを実施しない可能性が高いと述べている。データの流れを見ると、次の利下げは当面実施されないだろうとも述べた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト