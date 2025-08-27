鉄道ファンに人気の「JR東日本 東京近郊路線図カレンダー」の2026年度版が、2025年9月12日（金）に発売されます。駅や車内で見かける本物の路線図をそのまま使用したB2サイズのカレンダーで、今年は新たに寝台特急「カシオペア」の車両BOXが仲間入り。全6種類のリアルな車両BOXで展開されます。

今年はカシオペアも！ 選べる全6種の車両BOX

写真上段左から山手線・京浜東北線・中央線快速、下段左から横須賀総武快速線・湘南新宿ライン・カシオペア（E26系）

このカレンダーの最大の魅力は、カレンダーが収納されているリアルな車両デザインのBOXです。2025年11月に環状運転100周年を迎える「山手線」や、毎年好評の「京浜東北線」に加え、今年は2階建てグリーン車をデザインした「中央線快速」「横須賀･総武快速線」「湘南新宿ライン」がリニューアルして登場します。

さらに、ファン待望のラインナップとして、2025年6月に引退した寝台特急「カシオペア」のE26系客車が新登場。思い出の車両をBOXとして手元に残せる、ファンには見逃せないアイテムとなっています（カレンダー本体の路線図は、すべてのBOXで共通です）。

商品概要



【商品名】JR東日本 東京近郊路線図カレンダー2026

【車両BOXラインナップ】山手線、京浜東北線、中央線快速、横須賀･総武快速線、湘南新宿ライン、カシオぺア

【発売日】2025年9月12日（金）

【価格】各1,200円（税込）

【カレンダー本体】B2判（515×728mm） 1枚、15ヵ月カレンダー

【主な取り扱い店】TRAINIART TOKYO グランスタ店、GENERAL STORE RAILYARD（大宮店、秋葉原店）、TOKYO!!!、ポポンデッタ、書店、Amazon

自宅やオフィスに飾れば、いつでも巨大な路線図を眺めることができます。お気に入りの車両BOXを選んで、来年も鉄道とともに過ごしてみてはいかがでしょうか。

（画像：オレンジページ ※JR東日本商品化許諾済）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）