史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（14＝ゴルフ5/太陽自動車）が、あす28日に開幕するニトリレディース（北海道CC・大沼C＝6955ヤード、パー73）へ向けて、使用クラブを一新したことが分かった。

「6955ヤードなので、思いっきり振らないと試合にならないので、全力で振っても曲がらないクラブをヨネックスさんに作ってもらい本当に感謝です」

満面の笑みで感謝の言葉を口にした弥勒。試合会場である北海道へ向かう前に立ち寄ったのは、ヨネックスCCの研究所だった。絶大な信頼を寄せる、カリスマクラブフィッターの荒木勝氏は「ヨネックスレディースの時より、目に見えてパワーがついています。その時、使っていたドライバーを9.5度3Sのスペックを7.5度の3Xに変えて、ウェッジも14歳になったばかりとは思えない9Sにあげております。ヘッドスピード、クラブのスペックは女子プロと変わりません」と短期間の成長ぶりに驚きの表情を隠せなかった。

弥勒は「軽量ながら適度な硬さで当たり負けせず、一気に振り抜けるから飛ばせる」というキャッチコピーで発売されているカイザーライト、中調子、3Xのシャフトを愛用中だ。海外メジャー優勝者の金孝周やドラコンプロなども愛用しているヨネックスの人気商品。14歳の弥勒は最高の相棒とともに北海道の難コースを戦う。