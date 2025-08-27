9月25日よりNetflixで独占配信される、山粼賢人と土屋太鳳がW主演を務めるNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3のメイン予告が公開された。

本作は、麻生羽呂原作の大ヒットコミックスを映像化した、Netflixのサバイバルドラマシリーズ。これまでシーズン1、2が制作され、世界中でTOP10入りを果たした。シーズン3では佐藤信介が再び監督を務め、シーズン2のラストに映し出された「JOKERカード」が導く未知なる旅が描かれる。

W主演の山粼と土屋のほかに、前シリーズから磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉が続投。さらに、大倉孝二、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、三河悠冴、岩永丞威、池田朱那、賀来賢人がキャストに名を連ねている。

Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3 予告 公開されたメイン予告には、前シリーズで全てのカードの“げぇむ”をクリアし、元の世界に戻ったアリス（山粼賢人）とウサギ（土屋太鳳）の姿が。2人は結婚し、幸せに暮らしていた。しかし、死後の世界を研究しているリュウジ（賀来賢人）という男に、ウサギは今際の国へ連れられて行ってしまう。絶望の中のアリスの前に現れたのは、今際の国の住人であるバンダ（磯村勇斗）。ウサギが“げぇむ”に参加することを告げるとともにアリスに「JOKERカード」を渡す彼の思惑とは。生と死の狭間にウサギを救いに向かうべくアリスは、アン（三吉彩花）の力を借りて、再び今際の国に戻ることになる。離れ離れとなった2人は、「今際の国」でふたたび巡り合い、一緒に現実の世界へ戻ることができるのか。

また、予告編では今回の“げぇむ”の様子が明らかに。触れると必ず命を落としてしまいそうな危険性とは対照的に、色鮮やかで美しく超高速で迫りくる強烈な光線や暴走する電車の中、ガスマスクを装着したウサギたちの周りに充満する毒ガスを吸い倒れ込む参加者、広場の中心で参加者たちを巻き込むように起きる大爆発と、カウントダウンされる鉄の缶、そしてまるで火山が噴火したかのように神社に降り注ぐ無数の火矢など、“げぇむ”はどれもインパクト大だ。さらに、「げぇむらしくなってきたじゃん」と話す新たな参加者の不敵な笑みとともに鉄塔から落ちゆくウサギ、そしてレーザーで撃たれるアリスという衝撃的なシーンも捉えられている。

山粼は、「アリスチームとウサギチームに分かれて行動しているので、チームごとの空気感やキャラクターの違いがあって面白いなと思います。（シーズンを重ねて）みんなが愛されるキャラクターになっているからこそ、生きるか死ぬかのシーンで、視聴者の方が感情移入できるのかなと思いました」と語る。そして土屋は「少し不安もありましたが、前2シーズンで経験したことの全てがシーズン3のウサギにとっての過去なので、前2シーズンを繰り返し観ました」と、これまでのシーズンと再び向き合った上でオリジナルストーリーとなるシーズン3に臨んだことを明かした。

これまで数多くの衝撃的な“げぇむ”に挑んできた山粼と土屋。それをも凌ぐ最大級のインパクトを与えるシーンが本シーズンにはあるそう。山粼が挙げたのは、夜の神社が舞台となる“げぇむ”。原作でも印象的に描かれた無数の火矢が降り注ぐシーンは、日本最先端のCG技術を駆使して、圧倒的迫力で実写化された。山粼は「漫画を読んだときに火矢のインパクトがすごかったので、今回の脚本を読んで『来た！』と思いました」と、興奮の瞬間を振り返った。

一方の土屋は、予告でもカラフルなサイコロを転がすシーンが映し出された“げぇむ”に注目してほしいという。このシーンについて土屋は「プレイヤーが追い込まれていくにつれ、皆さんのお芝居が息を呑むほど激しく壮絶になっていって。『今際の国のアリス』の世界観を象徴するような、生きるか死ぬか、自分がどう生きたいのかを見つけるげぇむになっていて驚きました」と語っている。

あわせて公開されたキーアートには、求めあうように手を伸ばすアリスとウサギが中央に置かれ、2人の後ろには不気味な笑みで佇むJOKERのカードが。さらに2人の下には、ブラックホールのような渦巻きが待ち構えている。周りには、ウサギの手を掴むリュウジや不気味なオーラを放つバンダをはじめ、今回の“げぇむ”の参加者が、ある者は何かを乞うように、ある者は覚悟を決めた表情で2人を見つめている。

さらに、アリスとウサギがそれぞれに参加者たちと“げぇむ”に挑もうとする様子を捉えた場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）