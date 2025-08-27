◇パ・リーグ ソフトバンク3―10楽天（2025年8月26日 弘前）

負けない左腕が止まった。チームの連敗を止められなかった。9連勝中だったソフトバンク・大関が敗戦に悔しさをにじませた。

「いつも通りの準備をして試合に入りましたが、このような結果になってしまい本当に悔しいです」

日本ハム・伊藤に並ぶハーラートップ12勝目も懸かっていたマウンド。5回を投げ今季ワースト6失点（自責1）で5月10日のオリックス戦以来、実に108日ぶりの黒星となる4敗目を喫した。

1―1の5回に一挙5点を失った。先頭のゴンザレスが放ったゴロを遊撃手・今宮が失策。名手のミスから1死二、三塁とピンチが広がり「アウトにしようと攻めすぎた」（大関）と中島のスクイズの打球を取り損なって勝ち越しを許す。なおも1死一、三塁から四球で塁を埋めると、ボイトに痛恨の満塁本塁打を浴びた。

有原、モイネロらを送った日本ハム戦で3連敗し、抜群の安定感を誇ってきた大関も崩れて、約4カ月ぶりの4連敗となった。小久保監督は「チームの流れは踏ん張りどころだが、悔いの残らない戦いを続けるだけ」と前を向き、大関も「反省して次の登板につなげないといけない」と誓った。