¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û£´Ï¢ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È£°º¹¡Ä¥Ó¥¸¥¿¡¼Ï¢Àï¤Ëµã¤¤ÃÌÌ¤ËËª¤Îà²á¹ó°ÜÆ°á
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¹°Á°¡Ë¤Ë£³¡½£±£°¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¿É¤¦¤¸¤Æ¥Ñ¼ó°Ì¤ÎºÂ¤³¤½»à¼é¤·¤¿¤¬¡¢£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬°ú¤Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥²¡¼¥àº¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£µ²ó¡¢Ì¾¼ê¡¦º£µÜ¤Î¼ººö¤ÇÀèÆ¬¤Ë½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢ÃæÅç¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£²¿¤È¤«Ç´¤ê¤¿¤¤ÀèÈ¯¡¦Âç´Ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥¤¥È¤ËÄËº¨¤Î£·¹æËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ°ìµó£µ¼ºÅÀ¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£¶¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Ç£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤Î¸å¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½Å¤¿¤¤¶õµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À²¤ì¤Ê¤¤¡£Á°¥«¡¼¥É¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤ÏÍ¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¡£·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼«¿È£¹Ï¢¾¡¡¢£±£²ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£º£Ç¯¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤Îº¬´´¤È¤â¸À¤¨¤ë£³ËÜÃì¤Ç¡¢°ì¤Ä¤â¾¡¤Á¤ò½¦¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤ÏÄË¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æàµã¤¤ÃÌÌ¤ËËªá¤Ê¤Î¤¬²á¹ó¤Ê°ÜÆ°»ö¾ð¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥Ð¥¹¤Ç½©ÅÄ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡££³»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë£²»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤Î°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ»Ãæ¤Ç¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤¬°ìÉôÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î¤¿¤á¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤âÆ±¤¸¾ò·ï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼£¸Ï¢Àï¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£Ê¡²¬¡½¿·ÀéºÐ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¤â¤³¤¿¤¨¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¹ø¤Î¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ïµ¤¤ò¤â¤àÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀµÇ°¾ì¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¤±¤É¡¢¡Ê»Ä¤ê¤Ï¡Ë£²£¹»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£½ªÈ×¤Î»³¾ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ØÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£