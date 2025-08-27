◇パ・リーグ ソフトバンク3―10楽天（2025年8月26日 弘前）

ソフトバンクの中村晃外野手（35）が26日、楽天戦でプロ野球139人目となる通算1500安打を達成した。残り2本で試合に臨み、2回の第1打席で右前打、8回の第4打席で右越え3号ソロ。14年には最多安打のタイトルを獲得した打撃職人がプロ18年目で節目に到達した。

中村の恩師である帝京・前田三夫前監督（76）がスポニチ本紙に「おめでとう。一つの区切りへの到達。素晴らしいことだと思います」と祝福のメッセージを寄せ、打撃職人の原点を語った。

入学時の印象について「初めて見た時から技術的なものを持った選手だと思いました。遠くに飛ばせるし、バットコントロールが素晴らしかった」と振り返る。1年秋から4番を託し、2年夏から3季連続で甲子園出場を果たした。体づくりのために弁当箱が小さかった中村のために特大タッパーを購入。「これにお母さんに詰めてもらいなさい」と渡したのはいい思い出だ。

恩師が称えるのが野球に対する姿勢だ。プロ1年目のオフ、母校で自主トレを行っていた時に意識の高さに驚いたという。「正月は寮を閉めるのですが“監督さん、開けてください”とお願いされて。黙々とティーをやっていましたね」。

今年は6月8日のヤクルト戦（神宮）で元気にプレーする姿を見た。「35歳ですか。あと5年やって2000本を目指してほしいですが、ここからは一年一年でしょうからね。けがなく一年でも長くやってもらうことが願いです」と思いを込めた。