日本保守党の百田尚樹代表が漫才日本一を決める「Ｍ−１グランプリ２０２５」にエントリーを表明した。国政政党代表のＭ−１挑戦は史上初となるが、政治家のエントリーは意外と多い。

今年のＭ−１は今月３１日がエントリー締め切りで、既に予選１回戦は各地で開催しており、１０月まで行われる。その後、２回戦、３回戦、準々決勝、準決勝と進み、１２月に決勝大会が開かれる仕組みだ。出場資格は結成１５年以内で、プロ、アマは問わない。ピンは不可となっている。令和ロマンが優勝した前回は１万３３０組がエントリーしていた。

百田氏は２５日、４５年来の友人という豆谷和男氏を相方に指名。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは「最終的に１０組残る。０・１％で、競争率１０００倍ですよ。去年は２次まで残るのが１７００組で、大体１７％ぐらい。競争率６倍ぐらいだったらなんとかなるかなと。私、５０歳で小説家になったが、それ以前は２０年間、放送作家をやっていた。ジャンルはほとんどお笑い、バラエティーで、自分のホームタウン」と１回戦突破に自信をのぞかせた。

政界からは、主に地方首長が地元ＰＲを目的にエントリーが後を絶たない。大阪・柏原市の冨宅正浩市長は２０２２年に「市長・市民」のコンビ名で出場し、１回戦突破も２回戦で敗退した。また、愛知・西尾市の中村健市長は「西尾市長と抹茶さん」のコンビ名で、２３年から２年連続で２回戦まで進み、今年もエントリーしている。さらに三重・四日市市の森智広市長はお笑い芸人のザブングル加藤と「三重県四日市市」のコンビ名で９月の１回戦を控える。加藤は０７年のＭ−１ファイナリストとあって、地元では注目が集まっている。

７月の参院選で当選した参政党の安藤裕幹事長も衆院３期務めた後の２２年から３年連続で、タレントの大奈とのコンビ「赤字黒字」で挑むも１回戦敗退している。大奈は「積極財政や大阪・関西万博の悪いところを面白おかしくしたネタで嫌がられたかも。２分の中で、どれだけ笑いを取れるかで、内容しかり掛け合いのテンポも難しい。話題性と声量と滑舌はバッチリだったんですけど」と振り返った。

Ｍ−１公式は審査基準を「とにかくおもしろい漫才」としている。百田氏は台本や練習はせずにぶっつけ本番で臨むとしたが、まずは１回戦の高い壁を越えられるか――。