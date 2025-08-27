広島４−１巨人（セ・リーグ＝２６日）――広島は一回、モンテロの適時二塁打などで２点を先制し、七回に中村奨の適時打で加点。

床田は今季５度目の完投勝利を挙げた。７回３失点の戸郷は８敗目を喫した。

巨人・戸郷の調子は決して悪くなかった。試合前の投球練習も上々だっただけに、悔いが残る初回の２失点。「（敗戦は）僕の責任。初回に先制点を取られた。今日はそれで負けた」。自己ワーストに並ぶ８敗目を厳しい表情で受け止めた。

一回、先頭の中村奨、ファビアンに連打を許し、一死一、二塁から４番モンテロに左越えの適時二塁打を浴びた。いずれも捉えられたのは直球。早いカウントから積極的に振ってきた広島打線に対し、「ストライクを取りにいったところを打たれた」。続く末包にも２ストライクから外しにいった直球が甘くなり、中犠飛でさらに失点。好投手・床田との投げ合いで、早々に主導権を渡してしまった。

「いい球を探しながらやっていた」とフォークボールを効果的に使いながら徐々に立て直し、結果的に７回３失点と粘ったが、４月に１０失点を喫している敵地でマウンドへの対応にも手間取り、波に乗れなかった格好だ。杉内投手チーフコーチは「立ち上がりの難しさが出た」と指摘する。

前回登板の１９日のヤクルト戦は、今季最長の８回２失点で４勝目を挙げた。味方の大量援護に助けられ、今季最多の１３１球の力投で勝利を手にしたが、その試合でも反省したのが初回の失点。イニング別による一回の防御率はこれで５・０６に。昨季の２・４２と比べても不安定さは目立ち、今季の不調の一因とも言える。

二〜四回は三者凡退に抑えるなど、持ち前の修正力は見せた。「なんとか切り替えて頑張ってほしい」と杉内コーチ。エースらしい投球を取り戻すきっかけを、つかみたい。（浜口真実）

巨人・阿部監督「（４月に完封された床田に再び好投を許し）こちらのミス。的確な戦略というか、そういうのをできなかった。（長期遠征が始まり）もう調子が悪いも何もない。気合でやるしかない」