¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó¡¦¥¥Ã¥É¡¡¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂÄ©Àï¤Î°ðÍÕ¤È¤â¤«¤Ë¶ì¸À¡Ö¤³¤Î£³Ç¯´Ö¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëàÍß¿¼¤Çò¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢£Ö£¶Àï¡Ê£¹·î£¶Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦£Ê£õ£ó£ô¡¡£Ô£á£ð¡¡£Ï£õ£ô¤Î°ðÍÕ¤È¤â¤«¡Ê£²£³¡Ë¤Ë³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯³«ËëÀï¡Ê£··î£²£·Æü¡¢ÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ç¤È¤â¤«¤ËÇÔ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£²£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤È¤â¤«¤«¤é¤ÎÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢²¦ºÂÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È£±£²¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·×»»³°¤Ç¡ÄËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤½¤ì¤À¤±¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Àï¤¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤«¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÄ¾¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¤Áê¼ê¤À¤È¸«¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È½éÀï¤ÎÉé¤±¤¬¤¹¤´¤¯¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤â¤«¤Î¤»¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉü½²¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Çò¸×¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Î¶¯¤µ¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯£³·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë»²Àï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤Î£³Ç¯´Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥´¥Ã¥º¥¢¥¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢£Ê£Ô£Ï¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¹ÔÆ°¤¬¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¡£¤È¤â¤«¤Ë¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¸«¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö£Á£Ú£Í¤ÈÅÏÊÕÅí¤È¤¤¤¦À¸¤¨È´¤Æ±»Î¤¬Àï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤âÀ¸¤¨È´¤Æ±»Î¤ÇÇ®¤¤»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ëÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¤È¤â¤«¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÉ±Ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£Íß¿¼¤Çò¸×¤¬¿¿¹üÄº¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£