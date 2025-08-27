大阪府がインバウンド（訪日外国人客）を対象に導入を検討していた「徴収金」について、府の有識者会議が「負担の根拠を明確に示すのは困難で、制度の創設は見送らざるを得ない」とする答申をまとめたことが、府関係者への取材でわかった。

２７日に府側へ答申する。

徴収金は、吉村洋文知事が昨年３月に導入を目指す考えを表明した。大阪を訪れる外国人から一律的に徴収し、ごみの投棄やトイレ不足などオーバーツーリズム（観光公害）対策の財源とすることを想定。大学教授らでつくる有識者会議が導入の可否を検討してきた。

会議では、「租税（税金として徴収）」や「課金」などの徴収方法が議論された。しかし、外国人に限って課税することは国籍で差別しないという租税条約の条項に抵触する恐れがあり、空港などで一定額を徴収する課金も、徴収の仕組みを構築するのに手間がかかるとの懸念が出た。答申では「観光地で生じる課題は必ずしも外国人旅行者に起因するものではない」とし、外国人のみが負担する根拠を明確に示すのは困難だと指摘した。

府はホテルや旅館で徴収している宿泊税を、９月から１泊あたり１００〜２００円引き上げ、２００〜５００円とする。税収は今年度、前年度比４０億円増の７３億円となる見通しで、答申では「（観光公害の対策は）増収が見込まれる宿泊税を最大限活用することが合理的かつ現実的だ」とした。