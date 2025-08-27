「有力馬次走報」（２６日）

◆友道厩舎の動向。ＣＢＣ賞８着のジャスティンスカイ（牡６歳）は引き続き荻野極でセントウルＳ（９月７日・阪神、芝１２００メートル）へ。関ケ原Ｓを制したグランヴィノス（牡５歳）はチャレンジＣ（９月１３日・阪神、芝２０００メートル）へ。宝塚記念１７着のヨーホーレイク（牡７歳）は岩田望でオールカマー（９月２１日・中山、芝２２００メートル）に出走予定。

◆京王杯ＳＣ７着のカンチェンジュンガ（牡５歳、栗東・庄野）は、川田との新コンビでセントウルＳに向かう。同レースにはアイビスＳＤ２着のテイエムスパーダ（牝６歳、栗東・小椋）も出走予定。鞍上は松若。また、長篠Ｓを制したワンダーキサラ（牝６歳、栗東・石橋）は、引き続き太宰が騎乗して重賞初挑戦となる。

◆キーンランドＣ２着のペアポルックス（牡４歳、栗東・梅田）は、スプリンターズＳ（９月２８日・中山、芝１２００メートル）に直行する見込み。

◆クイーンＳ８着のアリスヴェリテ（牝５歳、栗東・中竹）は、昨年４着と好走したＢＣディスタフ・Ｇ１（１１月１日・米デルマー、ダート１８００メートル）に今年も挑む。鞍上は昨年騎乗したフレイを予定。中竹師は「ディスタフが本線ですが、フィリー＆メアターフ（芝２２００メートル）になる可能性もあります。このレースで繁殖入りさせようと思います」と引退レースになることを明かした。

◆ＢＳＮ賞６着のブレイクフォース（牡６歳、美浦・中舘）は、ながつきＳ（９月２０日・中山、ダート１８００メートル）へ。除外ならシリウスＳ（９月２７日・阪神、ダート２０００メートル）も選択肢に。