　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比220円高の4万2520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2394.4円に対しては125.60円高。出来高は6160枚だった。

　TOPIX先物期近は3080ポイントと前日比12ポイント高、TOPIX現物終値比8.01ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42520　　　　　+220　　　　6160
日経225mini 　　　　　　 42505　　　　　+205　　　126521
TOPIX先物 　　　　　　　　3080　　　　　 +12　　　 13001
JPX日経400先物　　　　　 27645　　　　　+120　　　　 762
グロース指数先物　　　　　 788　　　　　　+4　　　　 387
東証REIT指数先物　　売買不成立

