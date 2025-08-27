日経225先物：27日夜間取引終値＝220円高、4万2520円
27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比220円高の4万2520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2394.4円に対しては125.60円高。出来高は6160枚だった。
TOPIX先物期近は3080ポイントと前日比12ポイント高、TOPIX現物終値比8.01ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42520 +220 6160
日経225mini 42505 +205 126521
TOPIX先物 3080 +12 13001
JPX日経400先物 27645 +120 762
グロース指数先物 788 +4 387
東証REIT指数先物 売買不成立
