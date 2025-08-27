「115円はええやろ！」と値切る高齢客に店員が取った毅然とした対応「ちゃんとお支払いして頂きます！」

商業施設での買い物中、思わぬトラブルを目撃し、気まずい思いをすることもある。投稿を寄せた兵庫県の50代女性は、アパレルショップで目撃した光景を明かした。それは女性が、娘と洋服を見ていた時だった。

「レジの所で手押し車を押した高齢のお婆さんが、何かを購入したのでしょうですが、店員さんの表情がかなり不機嫌モード」

一体何があったのか。（文：長田コウ）

店員と揉めた末に警備員が「駅まで送ろか」

不審に思った女性がレジの方を「ん？」と見ると、信じられないやりとりが起きていた。

お婆さん「もう115円はええやろ！なっ！」店員「購入した商品の金額はちゃんとお支払いして頂きます！」

なんと、お婆さんが端数を強引に値切ろうとしていたようだ。しかし、店員は大きな声できっぱりと支払いを要求した。それに対し、お婆さんは「え〜…払うんか〜」と納得しない様子で、10分以上も支払いを渋っていたという。

この異様な光景に、「店舗の外で警備員が2名その様子を見ながら立って」いたというから、投稿者が「他店で何度かやってる常習犯なのかな？」と思ったのも頷ける。

お婆さんが「かなりノロノロした感じで財布を出して」、ようやく支払いを終えると、警備員がすかさず声をかけた。

「お婆ちゃん駅まで送ろか。さあ行こ」

そう言いながら女性を連れて去って行ったという。何か事情があったのかもしれないが、理由はどうあれ、大変な状況に対応しなければならなかった店員と、その後のフォローをした警備員の労をねぎらいたい。

※キャリコネニュースでは「困ったお客さん」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/6NGJ4KU7