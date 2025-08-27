TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前6時2分に、大雨警報（土砂災害）を大仙市に発表しました。また洪水警報を三種町に発表しました。

【大雨警報】秋田県・大仙市に発表 27日06:02時点

秋田県では、27日夕方まで土砂災害に警戒してください。沿岸では、27日朝まで低い土地の浸水に、27日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒
・浸水
　27日朝に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■大仙市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒
・浸水
　27日朝に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　27日昼前にかけて警戒

■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■井川町
□大雨警報
・土砂災害
　27日夕方にかけて警戒