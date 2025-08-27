娘の夜泣きで寝不足の妻に「お前はいいよな、母性本能があるから」と言い放った夫の末路

子どもが生まれて同時に親になったはずなのに、トンデモ理論で育児を押し付けてくる夫はいる。投稿を寄せた東京都の60代女性は、夫から受けた衝撃的な一言について明かす。

子育て真っ最中の頃。娘は1歳ごろから夜泣きがひどく、夜中に抱いてあやすことが多かった。しかし、夫が起きてあやすことはなかったという。

「ある夜、夜通しぐずってるような時がありました。朝になり起きてきた旦那が『昨日は〇〇（娘）酷かったなぁ〜。眠れなかった』と言うのです」

だが女性の方こそ、日中の娘がお昼寝しているときは家事で忙しく、常に寝不足状態だった。（文：西荻西子）

「お前はいいよ」の後に続いた、夫のトンデモ理論

娘の夜泣きで「眠れなかった」と愚痴る夫に対し、女性が「私だって寝てないよ」と答えると、夫は「お前はいいよ」と言い出した。

女性は「ほら来た！良くある『お前は昼寝できるだろ？俺は仕事してるんだぞ』ってやつだな」と思い、反論の言葉を考えていたという。しかし、返って来たのは予想外の回答だった。

「母性本能があるから」

あまりに突拍子もない言葉に「反論するのも忘れ、ポカーンとしてしまいました」と明かす。

「母性本能があったって、寝ないでいられるわけない。なんて考えをしているんだと誰に話しても呆れられドン引きされます」

女性は「全てにおいて妻への理解、労りが無いのでその後離婚しましたけどね」と、夫との結末を語った。

