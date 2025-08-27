BTSのVが始球式に登場、球場の外でも見せた影響力

米大リーグ・ドジャースの本拠地ドジャースタジアムで25日（日本時間26日）、アジアを代表する大スターの共演による“珍光景”が現れた。MLBの公式Xが公開した現地の状況にファンから「公式さんもびっくり」「そりゃそうなるわね」「仕事が…できん」との声が寄せられている。

ドジャースがレッズに7-0と快勝したこの日、始球式に登場したのは世界的な人気を誇る韓国の男性グループ「BTS」のVことキム・テヒョン。MLB公式は背番号7のドジャースのユニホームを着て、ほほえむVの写真とともに「ドジャースタジアムの場外のこの列は、今夜のVの始球式のためです」と現地の様子を動画で投稿した。入場ゲートの外は人で埋め尽くされ、列は前に進まない。これには世界のファンから驚きのコメントが集まった。

「Vとオオタニサンを同時に観られる貴重な機会」

「テヒョンを見に来たってMLBが自慢してる」

「公式さんもびっくりなぐらい人が来てる」

「テヒョンのインパクトがヤバすぎる」

「そりゃそうなるわね」

「野球界隈の方驚いているだろうか。凄い」

Vは始球式に先立ち、ベンチで大谷翔平投手とも対面。ツーショット撮影に応じ、ハグも交わした。さらに始球式では、左腕からの快速球を捕手の山本由伸に向かって投げ込んだ。イベントの連続にファンからは「仕事が…できん」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）