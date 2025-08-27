¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥¨¥¹¥³¥ó´ÑÀïÊó¹ð¤ËÁûÁ³¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï
¡¡¥×¥íÌîµå¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï22¡Á24Æü¤ËËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£23Æü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤â´ÑÀï¤ËË¬¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÇØ·Ê¤ËÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤ËÁ°¾è¤ê¤·¤Æ¡¢½é¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÎÇ®¤¤»î¹ç¤ÇÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»î¹ç¸å¤ÎFRUITS ZIPPER¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´¿È¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿23Æü¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÅ·²¦»³´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¡ª¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º±þ±ç¤·¤Æ¡¼¡¼¡ª¡×
¡Ö¿ä¤·³èºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»ÖÅÄ¤Ï24Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë