村重杏奈「X民っておじさんしかいない。限界いってるおじさんしかいない」、あのも同意
タレントの村重杏奈（27歳）が、8月26日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。「X民っておじさんしかいない。限界いってるおじさんしかいない」と語った。
番組は今回、森香澄、村重杏奈、あのの3人が、SNSで目にした自分へのストレス書き込みを共有する新企画「SNSストレス賢者会談」を実施。実際に目にした“ストレス書き込み”について語っていく。
その中で、「冠番組を持ってる芸人の話は笑うのに、自分の番組持ってない芸人のツッコミには一切笑わない。出世の仕方分かってる」と言われたという森が、相手によって態度を使い分けることは「絶対にしてない」と強く否定した。
本人がしていないにも関わらず、勝手な推測で“ストレス書き込み”をする人たちについて、村重は「うぜぇ〜…」とコメント。こうした書き込みは男性から言われることが多いと話す森に、村重は「X民っておじさんしかいないっすもんね。限界いってるおじさんしかいないじゃないですか」（テロップでは『※個人の感想です』の注意書き）と語り、あのも「多い、おじさん。プロフィール飛んだら」と同意した。
番組は今回、森香澄、村重杏奈、あのの3人が、SNSで目にした自分へのストレス書き込みを共有する新企画「SNSストレス賢者会談」を実施。実際に目にした“ストレス書き込み”について語っていく。
本人がしていないにも関わらず、勝手な推測で“ストレス書き込み”をする人たちについて、村重は「うぜぇ〜…」とコメント。こうした書き込みは男性から言われることが多いと話す森に、村重は「X民っておじさんしかいないっすもんね。限界いってるおじさんしかいないじゃないですか」（テロップでは『※個人の感想です』の注意書き）と語り、あのも「多い、おじさん。プロフィール飛んだら」と同意した。