リラックスしている猫に『爪切ろうか？』と聞いてみたら…まさかの『表情』に3万いいね「めっちゃお上品で笑った」「いぇ、間に合ってます」
猫にとって「爪切り」という言葉は、あまり嬉しくない印象があるのかもしれません。普段はリラックスしている猫でも、その一言を聞いた途端に態度や表情が変わることも。
今回、SNSで注目を集めたのは、まさにその瞬間を捉えた投稿。ソファに寝そべっていた猫ちゃんに「爪切ろうか？」と声をかけたところ、なんともぎこちない笑みが返ってきたそうです。
投稿はX（旧Twitter）にて、71.4万回以上表示。いいね数は3.1万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「ノーセンキュー」「間に合ってます」とのコメントがたくさん寄せられていました。
【写真：リラックスしている猫に『爪切ろうか？』と聞いてみたら…】
「爪切り」の一言に反応した猫の表情とは
今回、Xに投稿したのは「ぷくり」さん。登場したのは、猫のポッケちゃんです。
爪切ろうか？という飼い主さんの声かけに対して、ポッケちゃんは一瞬フリーズ。その後、ぎこちない笑顔を見せたそうです。まるで「いえ、大丈夫です」と言いたげな表情だったとか。爪切りを避けたい気持ちが自然と顔に出てしまったのかもしれませんね。
爪切り拒否のポッケちゃんにX民も爆笑
爪切りを、ぎこちない表情を浮かべながら断りたそうにしていたポッケちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「イヤなんだ」「プチパニック」「めっちゃお上品なお断りの仕方で癒され」などの声が多く寄せられていました。
爪切りが好きな猫は少ないかもしれませんが、こうしたリアクションを見ると微笑ましい気持ちになります。次に「爪切ろうか？」と声をかけたとき、どんな表情が返ってくるのか思わず期待してしまいそうですね。
Xアカウント「ぷくり」では、猫のポッケちゃん、ぷくりちゃん、ミクちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちがのびのびと暮らしている様子には癒しが満載です。
写真・動画提供：Xアカウント「ぷくり」さま
執筆：大竹 晋平
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。