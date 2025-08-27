TikTokアカウント「りょう」さんが投稿したのは、落ちそうな猫をキャッチした息子くんの姿。動画は74.1万再生され、「キャッチされてビョーンって伸びてる猫ちゃんも可愛い」「将来面倒見のいい良い彼氏になりそう」などのコメントであふれています。

【動画：『息子の膝の上に乗っていた白猫』が落ちそうになって…】

猫に大人気の息子くん

7歳の息子くんは、椅子に座って端末を触っていたとのこと。ひとり時間を楽しんでいるかと思いきや、膝の上にはキジ白猫ちゃんと白猫ちゃんがちょこんと座っていたそうです。よほど居心地がいいのか、完全にリラックスモードだったといいます。

息子くんは端末よりも猫ちゃんのほうが気になるのか、白猫ちゃんをなでたり話しかけたりしていたそう。

何とも言えない幸せな光景ですが、気になることがひとつ。白猫ちゃんは、息子くんのお膝のかなり端っこに寝転がっているのです。大丈夫でしょうか…？

落ちる？落ちない？

ギリギリのところにいる白猫ちゃんが心配なのか、息子くんはときどき膝を動かして調整を試みていたそう。

少し様子を見ていたものの…やっぱり落ちそう！と察した息子くんは端末を置き、白猫ちゃんに手を伸ばしたといいます。

まさにその瞬間に、白猫ちゃんがつるっとすべり落ちそうに！予測していた息子くんは笑顔でキャッチ。両手でしっかりと胴体をつかまえることに成功したそうです。

息子くんの反射神経はすばらしいですね！

長く伸びた白猫ちゃん

胴体をつかまれ逆さまになった白猫ちゃんは、床に手をつけて安全な体勢に。とはいえ、からだがびよーんと長く伸びてしまいました。ちょっとびっくりしたようですが、慌てた様子はなかったといいます。

白猫ちゃんがすべり落ちるのを見逃さなかった子が、実はもうひとりいました。白猫ちゃんが落ちることで空いた息子くんの膝にひょいっとのってきたのは、ぶち猫ちゃん。どうやら息子くんの膝に座りたくて順番待ちをしていたようですね。

その後、白猫ちゃんは息子くんに優しく引き上げられ、事なきを得ました。一連の流れを見た視聴者からは「出演してる子みんな可愛い」「幸せ空間やん」「膝上の順番待ち可愛い」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「りょう」さんは、実は10匹以上の猫たちと暮らしている猫好きさん。息子くんと猫ちゃんたちの微笑ましい日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「りょう」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。