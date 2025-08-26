¥¤¥«¥Ä¤¤GT¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡ª¥È¥è¥¿ GR¥ä¥ê¥¹¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Û
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ØÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î£Ç¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø·²ÇÏ¥Ñー¥Ä¥·¥çー¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢¥ªー¥Êー¤È¤½¤Î°¦¼Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¥«¥¹¥¿¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ªー¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ªÌ¾Á°¡§¤Á¤¤ó¤ê¤È¤ë
Ç¯Îð¡§20Âå
¼ÖÎ¾Ì¾¡§¥È¥è¥¿¡¡GR¥ä¥ê¥¹
Ç¯¼°¡§ÎáÏÂ4Ç¯¼°
·¿¼°¡§GXPA
¼ç¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¡§¥É¥é¥¤¥Ö
½êÍÎò¡§2Ç¯¡Ê»£±Æ»þÅÀ¡Ë
Áö¹Ôµ÷Î¥¡§22,000km
Ç¯´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¡§10,000km
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÊÔ½¸Éô¤Ø´ó¤»¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Îー¥Þ¥ë¤«¤éÊÑ¤¨¤¿·Ð°Þ
¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³°Áõ¤ÈÂ²ó¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÎÉ¤¤ÅÀ¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
GT¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¤¥«¤Ä¤µ¤È¾¼ÏÂ¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ä¤ê³×¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Á¤¤ó¤ê¤È¤ë¤µ¤ó¤ÎGR¥ä¥ê¥¹¡£
¡ÖGT¥¦¥¤¥ó¥°¤ÈÀÄ¤Î¥Û¥¤ー¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥Ä¤Î¥«¥éー¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
³°Áõ´Ø·¸
¥ê¥ä¥¦¥¤¥ó¥°¡§SARD¡¡GT WING Fuji mini
ÆâÁõ´Ø·¸
¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¬¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡Ä¡Ä¡×
Â²ó¤ê¡õ¥Û¥¤ー¥ë
¼Ö¹âÄ´¥¥Ã¥È¡§BLITZ DAMPER ZZ-R
¥Û¥¤ー¥ë¡§ADVAN RACING TC-4 SE
¼¡¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥·ー¥È¤È¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×