【きょうから】今年のケンタッキーは「とろ〜り月見」にとことんこだわり “たまご感”をより強調したラインナップに

【きょうから】今年のケンタッキーは「とろ〜り月見」にとことんこだわり “たまご感”をより強調したラインナップに